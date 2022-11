Greenthesis si aggiudica gara Regione Lazio per 3,1 milioni di euro

Greenthesis

(Teleborsa) -si è aggiudicata il lotto n. 1 della gara indetta dalla Regione Lazio riguardante “Servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico”.Il lotto oggetto di aggiudicazione è relativo al servizio di caratterizzazione e messa in sicurezza d’emergenza delle Ex Industrie Olivieri nel Comune di Ceprano (FR) all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Bacino del Fiume Sacco”.ammonta a circa 3,1 milioni di Euro e la durata dei medesimi è stata quantificata in 38 mesi.Tale nuova assegnazione -spiega una nota - conferma e rafforza il ruolo di Greenthesis quale primario operatore specializzato, tra le altre, nelle attività di bonifica e risanamento ambientale attivo nei più rilevanti SIN del territorio nazionale.