IMMSI, nei 9 mesi crescita a due cifre di utile e ricavi

(Teleborsa) - Il, holding di partecipazioni industriali quotata sul MTA, facente capo alla famiglia Colaninno, ha annunciato i risultati relativi i primi nove mesi dell'anno, che evidenziano un, inclusivo della quota dei minorities pari a 30,8 milioni,rispetto ai 32,7 milioni del pari periodo del 2021.Il risultato ante imposte è positivo per 94,6 milioni di euro (+54,1%), mentre l'EBIT si è portato a 126,1 milioni (+43%) e l'EBITDA a 230,5 milioni (+23,2%). Ii consolidati 1sonodi euro.Un gran contributo è arrivato dalche ha venduto complessivamente nel mondo 490.400 veicoli (+13,9%), registrandonel periodo di riferimento. Anche il settore Immobiliare e Holding risulta in crescita con ricavi netti pari a 3,8 milioni di euro rispetto agli 1,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021. Nel settore navale la Intermarine ha registrato ricavi consolidati pari a 27,2 milioni di euro.(PFN) del Gruppo Immsi al 30 settembre 2022 risulta pari a 725,3 milioni di euro, in miglioramento di 38,9 milioni di euro rispetto ai 764,2 al 31 dicembre 2021 e di 19,6 milioni di euro rispetto ai 744,9 milioni di euro al 30 settembre 2021Le, migliore dell'FTSE All Share, andando a coronare una performance piuttosto brillante, che ha visto il titolo salire di