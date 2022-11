L'indice delle aziende sanitarie in lieve rialzo (+0,67%), andamento sostenuto per Amplifon

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Movimento moderatamente positivo per il, che registra piccoli passi avanti, performando peggio del, che, invece, si mostra brillante sul mercato.Ilha aperto a quota 238.613,2, in aumento di 1.581,6 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'balza del 2,61% a 788.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,2%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,10%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,85%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,53%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,01%.