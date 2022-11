Legge di Bilancio, Giorgetti: in linea con interventi finora adottati per limitare impatto inflazione

(Teleborsa) - Il ministro, nel confermare che per il 2023 saranno destinati almenoal contrasto dei costi energetici, ha evidenziato come la politica di Bilancio proseguirà nel solco degli interventi finora adottati per limitare quanto più possibile l'impatto dell'elevatasui bilanci delle famiglie, in particolare quelle più fragili, e salvaguardare la competitività del tessuto imprenditoriale nazionale. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è intervenuto inpresso leper illustrare lapresentata dal Governo, in considerazione del nuovo quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica.È infatti previsto il rinnovo delle misure relative aiin favore delle imprese per l'acquisto di, al contenimento degliper le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5% dell'IVA sui consumi di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati. Contro ilsono allo studio anche interventi per predisporre uno strumento che renda possibile, per alcune categorie, la rateizzazione degli oneri per l'energia elettrica.Per quanto riguarda la, il ministro ha sottolineato che nel periodo 2022-2025 la spesa – per effetto del meccanismo d'indicizzazione all'inflazione – avrà un incremento per oltre, mentre ha annunciato che nella giornata odierna procederà alla firma del decreto di adeguamento delle pensioni in base ai dati Istat (la relativa spesa aumenterà del 7,3%).Laè invece indicata al 43,8% del PIL nel 2022, mentre nel prossimo triennio è prevista una riduzione annua media di circa 0,4 punti percentuali, attestandosi al 42,5% del PIL nel 2025. In vista dellail governo ha inoltre allo studio l'estensione della soglia di ricavi e compensi per leche aderiscono al regime forfetario e un regime sostitutivo opzionale, la cosiddettache il ministro ha giudicato "positiva", per i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario. Le risorse per queste e altre misure, ha ribadito Giorgetti, dovranno essere trovate nei risparmi di spesa o nella manutenzione di altre misure.Tra le modifiche oggetto della prossima legge di bilancio ci sarà anche la rivisitazione del, "sul 110 serve una razionalizzazione, non un'eliminazione. Mai visto – ha detto in audizione – una norma che destina così tanto a così pochi". Giorgetti ha anche sottolineato la disponibilità del governo ad avviare una riflessione comune per gestire le difficolta sulla, mentre ile il recupero del potere di acquisto dei lavoratori sarà al centro del confronto che il governo avvierà con le parti sociali. La prossima, ha infine chiarito, sarà presentata alal massimo entro tre settimane: "sarò felice – ha concluso – di affrettare questo termine e faremo ogni sforzo per risolvere tutte le problematiche di natura tecnica nel più breve tempo possibile".