MPS, ipotesi anticipo dividendi è riferita a utile netto 2024

MPS

(Teleborsa) - L'ipotesi di un'anticipazione della distribuzione dei dividendi "è riferita all’utile netto del 2024 e non del 2022 come erroneamente tradotto".Lo precisain una nota a seguito della conference call di questa mattina relativa alla presentazione dei risultati al 30 settembre 2022 della banca senese."Sono soddisfatto perchéin una delle banche più antiche del mondo". Così l', ha esordito nella conference call con gli analisti finanziari, a seguito dei positivi risultati dei 9 mesi della banca, che chiudono con un utile di 565 milioni di euro, supportato da un risultato ante imposte di 150 milioni di euro e un positivo impatto delle tasse per 415 milioni di euro.