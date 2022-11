MPS, ricavi primi 9 mesi stabili a 2,28 miliardi

MPS

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2022 con unaa fronte di un utile di 388 milioni dello stesso periodo del 2021. Il risultato del solo terzo trimestre è pari a -388 milioni. L'utile netto al 30 settembre, esclusi i costi di ristrutturazione per esodi, ammonterebbe a a 565 milioni, supportato da risultato ante imposte per 150 milioni e un positivo impatto delle tasse per 415 milioni.Nel periodo(+13,5%, escludendo il contributo derivante dalla cessione di titoli) mentre ilsale a 1,04 miliardi: +15,7% su anno e +12,7% sul trimestre precedente, grazie ad una dinamica positiva dello spread commerciale.Al 30 settembre, il gruppo ha realizzatoper 2,248 miliardi, in lieve calo (-0,5%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le commissioni nette, pari a 1,055 miliardi, risultano in calo del 5,2% in ragione della elevata volatilità di mercato.Lo stock deiproforma è pari a 3,2 miliardi, in calo del 24% su anno grazie alla cessione del portafoglio Npe, con un Npe ratio lordo pro forma al 4% (-100 punti base rispetto al 30 settembre 2021).Per quanto riguarda i, al 30 settembre ilRatio phased-in si è attestato a 10% (11,7% al 30 giugno 2022, 12,5% a fine 2021) e il Total Capital Ratio è risultato pari a 13,9% (15,4% al 30 giugno 2022, 16,1% a fine 2021). Considerato l'aumento di capitale di 2,5 miliardi, il Common Equity Tier 1 Ratio phased-in pro-forma si attesta al 15,7% e il Total Capital Ratio pro-forma al 19,5%.