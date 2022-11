Newlat, ricavi in crescita e margini sotto pressione nei 9 mesi

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e importante player multi-brand del settore agro-alimentare, ha chiuso iconpari a 521,2 milioni di euro, in aumento del 15,2%, rispetto ai primi nove mesi del 2021, a parità di perimetro di consolidamento. Nel terzo trimestre 2022 è stato registrato un forte contributo organico di prezzi e volumi pari al + 25,6% rispetto al Q3 2021.è risultato pari a 39,6 milioni di euro, in decremento dell'8,8%, mentre l'risulta essere in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nello stesso periodo del precedente esercizio (7,6% al 30 settembre 2022 vs 9,6% al 30 settembre 2021).Ilè pari a 3,5 milioni di euro rispetto agli 11,9 milioni dei primi nove mesi dell'esercizio precedente, che rifletteva l'effetto fiscale relativo al rilascio di imposte differite pari a 5,3 milioni."Nonostante le numerose insidie che il 2022 ha fin qui riservato in termini di volatilità, forte incremento dei costi di produzione, instabilità geopolitica e ridotta visibilità, Newlat Food è in grado di dare oggi ai propri azionisti un segnale di grande solidità commerciale e finanziaria", ha commentato il"Sebbene l'incertezza continui ad essere la caratteristica principale sia in ambito macroeconomico che geopolitico, Newlat Food è pronta ad affrontare il 2023 con grande determinazione sia per quanto riguarda nuove politiche commerciali e piani di efficientamento industriale a salvaguardia della redditività, sia per quanto riguardalo lo sviluppo di nuovi mercati e prodotti - ha aggiunto -del gruppo e siamo certi che dai numerosi dossier sui quali stiamo lavorando si concretizzeranno presto nuove opportunità".Laè passata da -52,9 milioni al 31 dicembre 2021 a -38,4 milioni al 30 settembre 2022, grazie alla capacità del gruppo di generare flussi di cassa dall’attività operativa. Escludendo l’applicazione dell’IFRS 16, la PFN è pari a -7 milioni, in miglioramento rispetto a -13,8 milioni di fine esercizio 2021. La posizione finanziaria netta riflette l’acquisto di azioni proprie per un ammontare complessivo di 27 milioni.