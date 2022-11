Piazza Affari chiude in rialzo in seduta cauta per l'Europa

(Teleborsa) -, dopo i rialzi delle Borse asiatiche (con Cina che ha dichiarato che avrebbe allentato alcune misure anti-Covid), il super rally di ieri di Wall Street (il rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti di ottobre è risultato migliore delle attese), ePiazza Affari è aiutata anche dalle stime d'autunno della Commissione europea , secondo cui, al ritmo di 3,8%Tra le dichiarazioni dei banchieri centrali, il vicepresidente della Banca centrale europeaha detto che glie che è necessaria una netta decelerazione dell'inflazione globale e di quella sottostante per stabilizzare le aspettative sui futuri aumenti dei tassi di interesse della BCE.Secondo, membro del Comitato esecutivo della BCE,l'Europa dovrebbe investire in beni pubblici comuni come la sicurezza energetica, siccome le risposte nazionali hanno raggiunto in minima parte le fasce sociali più vulnerabili. E questo investimento "potrebbe prendere la forma di una capacità di bilancio europea dedicata agli investimenti, sull'esperienza del Next Generation EU", ha detto durante un evento dell'ISPI a Milano. Per finanziare un simile strumento "potrebbe essere mobilizzata, quando richiesto dagli shock esterni", ha aggiunto.Tra i listini europei bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%, in lucecon un progresso dello 0,64%. Giornata di guadagni anche per Piazza Affari, con ilin rialzo dello 0,39%. Scivola inveceche registra una flessione dello 0,67%, dopo i dati sul PIL sul terzo trimestre.Tra le, troviamo Saipem (+7,81%), Azimut (+4,14%), Moncler (+3,93%) e Amplifon (+3,2%). La peggiore è Telecom Italia (-3,36%), seguita da Terna (-3,34%), Snam (-3,28%) e Prysmian (-2,84%).Torna a salire lo, attestandosi a +204 punti base, con un aumento di 5 punti base, mentre ilsi attesta al 4,19%.