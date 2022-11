Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, dopo che i dati sui prezzi al consumo hanno mostrato una inflazione americana calata più delle attese, nel mese di ottobre, alimentando le aspettative di minori strette sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La banca centrale statunitense avrà così più spazio di manovra per rallentare la velocità dei rialzi del costo del denaro, nelle prossime riunioni di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilporta a casa un guadagno del 3,70%, mentre l'termina con un balzo del 5,54%. Balza in alto il(+7,49%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+3,34%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 59,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -0,8%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%).