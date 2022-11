Scuola, siglato accordo tra ministero e sindacati per il rinnovo del contratto

(Teleborsa) - Un incremento medio di 100 euro lordi entro Natale, arretrati per una media di 2mila euro e l'impegno a trovare ulteriori risorse per un successivo accordo. Questi i punti principali dell'siglata ieri dopo oltre 7 ore di confronto al dicastero di Viale Trastevere. Al centro ilL'accordo prevede una, deliberata nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, da destinare alla componente fissa della retribuzione accessoria per l'anno 2022, nella misura diÈ stato inoltre assunto l'impegno a reperire ulteriori risorse finanziarie, anche nell'ambito dellada destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico.Infine, ferma restando la disponibilità per l'anno 2022 dei 100 milioni di euro aggiuntivi, sono destinati a decorrere dall'anno 2022Arretrati e incrementi concordati saranno corrisposti, con procedura straordinaria, a dicembre a tutto il personale del comparto."È stato fatto un grande lavoro, superando le difficoltà che si stavano registrando proprio sulla partita delle risorse a partire dall'utilizzo dei 300 milioni, prima dirottati sui fondi MOF – hanno sottolineato i s– e oggi nella piena disponibilità del personale. Domani la firma di un contratto che certamente rappresenta un passo avanti nella direzione giusta"."Oggi è una giornata storica – ha commentato ieri– caratterizzata anzitutto da un nuovo modo di intendere il rapporto tra il governo e le parti sociali, impostato sul confronto costruttivo e sulla risoluzione pragmatica dei problemi. Questo sarà sempre l'approccio che porterò avanti con chi rappresenta i lavoratori del comparto scuola"."Registriamo con piena soddisfazione la firma dell'accordo per il rinnovo del contratto della scuola tra i sindacati e il Ministero dell'Istruzione. Si sblocca così una vicenda di grande interesse pubblico, che coinvolge circa 1,2 milioni di persone, delle quali 850mila docenti – ha scritto su Twitter la–. È un risultato importante, frutto dello spirito di collaborazione avviato dal Governo con le parti sociali e che ci auguriamo possa raggiungere in futuro ulteriori importanti obiettivi. L'accordo comporta un impegno finanziario importante, che corrisponde alla volontà del Governo di effettuare un forte investimento nella formazione e nell'istruzione dei giovani, essenziale per una Nazione avanzata che voglia competere tra le moderne economie della conoscenza".