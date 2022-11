Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni (-2,22%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 8.487,7 con una perdita di 187,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 275, dopo una partenza a 279.Tra i titoli del, retrocede, con un ribasso del 3,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.Tra leitaliane, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,55%.Tra le azioni del, rosso per, che sta segnando un calo del 3,03%.