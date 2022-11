Tamburi, utile 9 mesi a 122,7 milioni di euro. Titolo "inspiegabilmente depresso"

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso icon une con un patrimonio netto di oltre 1,14 miliardi, dopo distribuzioni nel periodo di dividendi per oltre 20 milioni e acquisti di azioni proprie per ulteriori 16,9 milioni. Le quote di risultato delle partecipazioni collegate hanno contribuito per oltre 43 milioni; la plusvalenza sulla cessione di BE per circa 100 milioni."Spiace constatare - afferma la società nella nota sui conti - che l'. Con target price degli analisti tra i 12 ed i 13 euro per azione, con plusvalenze implicite che agli attuali prezzi di mercato delle partecipate quotate superano abbondantemente il miliardo di euro ma che sono attorno ai due miliardi se si ragiona a livello di Valore Intrinseco Netto il corso di borsa attuale a noi pare molto penalizzante.e riteniamo che lo stesso sia un ottimo modo di continuare ad investire le liquidità in portafoglio".Con riferimento all'outlook, viene evidenziata "la totale incoerenza tra l'andamento delle partecipate di TIP ed il clima generale che si respira, non solo in Italia. È".