Tod's annuncia crescita fatturato 16,4% nei 9 mesi, titolo corre in Borsa

Tod's

(Teleborsa) - Risultati positivi per, che ha annunciato una crescita a doppia cifra del fatturato nei 9 mesi, venendo premiato oggi in Borsa con un rialzo del 3,75% a 32,66 euro.I risultati dei primi nove mesi annunciati ieri evidenziano una crescita del fatturato consolidato del 16,4% a 724,9 milioni di Euro. Positivo l’impatto delle valute, soprattutto per i marchi Tod’s e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all’estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2021, i ricavi sono pari a 703,8 milioni di Euro, in crescita del 13% rispetto al corrispondente periodo del 2021.Lo status tecnico di medio periodo del titoloi rimane negativo, ma nel breve si evidenzia un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 33,21 Euro, mentre i supporti sono stimati a 32,11. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 34,31.