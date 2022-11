UniCredit eroga un green loan da 31 milioni di euro a Chiron Energy

(Teleborsa) - Il, piattaforma italiana di sviluppo, investimento e gestione delle energie rinnovabili, facente capo alla famiglia Pesaresi, ha sottoscrittosu base project finance, articolato in diverse linee di credito.Il finanziamento, certificato ai sensi dei "Green Loan Principles", beneficia died è finalizzato ae messa in esercizio didi produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto e Piemonte su aree non agricole. Gli impianti sono attualmente in fase di costruzione e lIl portafoglio ha complessivamente unae una produzione annua attesa di circa 45 GWh annui, in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 16 mila famiglie italiane. Gli impianti, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 35 mila tonnellate annue di CO2 equivalenti evitando il consumo annuo di circa 4,2 milioni di metri cubi di gas metano per la produzione di energia elettrica da fonte fossile.UniCredit ha strutturato questo project finance green loan, uno fra i primi in Italia per progetti greenfield solari ibridi (incentivati e in grid parity), con una durata di lungo termine e con elementi di sostanziale innovazione per questa tipologia di asset energetici., CEO di Chiron, si è detto "molto soddisfatto di aver concluso con successo questa nuova e importante operazione di finanziamento a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti solari utility scale. Un’operazione a tratti innovativa e complessa, che conferma la nostra capacità di realizzare con rapidità progetti sfidanti in un momento storico cosi delicato in cui la lotta al cambiamento climatico e l’indipendenza energetica sono diventati obiettivi tanto prioritari quanto urgenti da raggiungere"., Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha ricordato che la Banca "ha assunto un concreto impegno nella transizione verso un’economia green e sostenibile attraverso il supporto finanziario ai clienti che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo".