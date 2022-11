Wall Street poco mossa dopo il più grande rally dal 2020

Toast

(Teleborsa) -, quando i principali indici hanno messo a segno i più grandi rialzi da aprile 2020, ovvero dal primo rimbalzo dopo le vendite dettate dal panico della pandemia. Il Dow è balzato di oltre 1.200 punti, l'S&P è salito del 5,5% e il Nasdaq di circa il 7,4%.Ciò ha fatto seguito alla pubblicazione deldi ottobre, che è risultata, suggerendo che i prezzi al consumo potrebbero aver raggiunto il picco a giugno. Nella notte sono anche arrivate notizia positive dalla Cina, che ha dichiarato che avrebbe allentato alcune misure anti-Covid.Il dato dell'inflazione migliore delle attese haalla riunione del FOMC di dicembre, con i mercati che ora prevedono un aumento di 50 punti base. "Tuttavia - fa notare Mark Dowding, CIO di BlueBay - il mercato del lavoro rimane resiliente, come evidenziato dal rapporto sui salari della scorsa settimana, e rappresenta una minaccia per un impulso secondario all’inflazione se i salari dovessero iniziare ad accelerare. Con l'allentamento delle condizioni finanziarie e il rafforzamento dei titoli azionari,, nel timore di chiudere prematuramente il ciclo di rialzi".La giornata è priva dirilevanti. Spica, in quanto il management della società di software per la gestione dei ristoranti ha aumentato la guidance sui ricavi per l'intero anno in quanto le nuove sedi e le forti entrate degli utenti hanno spinto i risultati del terzo trimestre.Diversi titoli sono mossi dalleha abbassato il giudizio sua underweight da overweight, citando una maggiore concorrenza.ha migliorato la raccomandazione sua buy da hold, affermando che il titolo potrebbe aumentare del 30%.ha avviato la copertura sucon un giudizio hold, affermando che il suo potenziale di crescita potrebbe essere mitigato da un ambiente macro difficile.L'negli Stati Uniti, il cosidetto, secondo una dichiarazione della società pubblicata su Twitter. Nel giro di pochi giorni, la società fondata da Sam Bankman-Fried è passata da una valutazione di 32 miliardi di dollari al fallimento per mancanza di liquidità. Negli scorsi giorni il rivale Binance ha fatto un veloce dietrofont sul suo accordo non vincolante per l'acquisto della società in crisi.Ilmostra una discesa dello 0,31%; sulla stessa linea, indietreggia dello 0,19% l'; in lieve ribasso il(-0,17%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,5 punti; preced. 59,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%).