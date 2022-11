AMCO- Prelios insieme, riparte cantiere di Monteluce

(Teleborsa) - Riparte il cantiereil progetto, nato per la rivalutazione strategica dell’omonimo quartiere del centro di Perugia,La valorizzazione del complesso, la, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione saranno possibili grazie al sostegno di tutti i creditori, in particolare di Ampre, il veicolo di cartolarizzazione del fondonato con l’avvio decreditore di Fondo Umbria per oltre- spiega la nota - è la prima e innovativa piattaforma multi-originator per la gestione dei(UTP) promossa da AMCO-Asset Management Company che ricopre il ruolo di Master e Special Servicer, e dal Gruppo Prelios con il ruolo di partner Real Estate, nonché di gestore del Fondoattraverso Prelios SGR.Grazie all’intervento del fondo, è stata erogata alla nuova finanza necessaria sia al pagamento dei creditori sulla base degli accordi raggiunti sia al sostegno dei costi di gestione del Fondo per il completamento del cantiere Monteluce.L’operazione - conclude la nota - è avvenuta nell’ambitoattestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett d) della Legge Fallimentare.