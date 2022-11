Americana Restaurants verso maxi IPO a Riyadh e Abu Dhabi

(Teleborsa) -, il più grande operatore di ristoranti nella regione MENA in termini di numero di ristoranti nei paesi in cui è attivo, ha avviato le operazioni pernell'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e nella Borsa saudita (il Saudi Exchange) attraverso una simultanea offerta pubblica iniziale (IPO).La società gestisce, Hardee's, Krispy Kreme e TGI Fridays, insieme a marchi proprietari come Wimpy e Chicken Tikka nella regione MENA e in Kazakistan da quasi cinquant'anni. Oggi ha una presenza di(al 30 giugno 2022), servendo una popolazione indirizzabile di oltre 270 milioni di persone.Ladell'offerta è stata fissata tra AED 2,50/SAR 2,55 e AED 2,62/SAR 2,68 per azione, il che implica unada 5,73 miliardi a 6,01 miliardi di dollari (equivalente a AED 21,06-22,07 miliardi o SAR 21,48-22,58 miliardi).Il prezzo di offerta finale dovrebbe essere annunciato il 23 novembre 2022. L'alla negoziazione su ADX e Saudi Exchange è prevista per il2022, subordinatamente al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari.Supponendo che tutte le azioni dell'offerta siano vendute, lasarà di 1,72-1,80 miliardi di dollari (equivalenti a AED 6,32-6,62 miliardi o SAR 6,44-6,77 miliardi).