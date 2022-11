Borse asiatiche deboli, Cina interviene su mercato immobiliare

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, nonostante la notizia che. Le misure vanno dall'affrontare le crisi di liquidità degli sviluppatori immobiliari all'allentamento delle regole di acconto per gli acquirenti di case. I mercati cinesi hanno registrato un forte rialzo venerdì dopo che il governo ha allentato alcune misure di quarantena e movimento nell'ambito della politica zero-COVID.Il sentiment è anche colpito dalle, il quale ha avvertito la banca centrale statunitense sta prendendo in considerazione aumenti dei tassi di interesse più contenuti, ma non ha intenzione di ammorbidire la sua posizione sull'inflazione.Alla vigilia del summit G20 dei leader globali che inizia domani a Bali, in Indonesia,. La domanda è se i due leader, le cui economie sono così profondamente intrecciate, siano diretti verso una separazione permanente o possano trovare un modo per almeno calmare le relazioni. Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Jake Sullivan, ha affermato che l'incontro chiarirà che gli Stati Uniti "".Sempre in vista del G20, il Fondo Monetario Internazionale () ha affermato che, nonostante la crescente evidenza di un rallentamento globale,, che sta contribuendo a una crisi del costo della vita, danneggiando maggiormente i gruppi a basso reddito e vulnerabili". Tuttavia, "è probabile che in molti paesi sia necessaria una continua stretta fiscale e monetaria per ridurre l'inflazione e affrontare le vulnerabilità del debito, e prevediamo un'ulteriore stretta in molte economie del G20 nei prossimi mesi".Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dell'1,06% sul; sulla stessa linea, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,57%, e, che cala dello 0,13%.Sale(+1,34%); poco sotto la parità(-0,34%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,27%; sui livelli della vigilia(0%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. Composto ribasso per l', in flessione dello 0,81% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -5,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.610 Mld ¥; preced. -2.094,3 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%).