Borse europee positive con produzione industriale in crescita

(Teleborsa) -, spinte dalla buona chiusura di venerdì a Wall Street e dalla notizia che la Cina ha varato un pacchetto di misure a sostegno del mercato immobiliare, che andranno dal tamponare la crisi di liquidità dei costruttori al facilitare il pagamento da parte degli acquirenti. Sul fronte macroeconomico, la è salita oltre attese a settembre 2022., membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha messo in guardia rispetto all'ultimo dato sull'inflazione americana sotto le attese, sottolineando cheFrancois Villeroy de Galhau, governatore della Banque de France, e Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, hanno affermato che è(in inglese Capital Markets Union) per finanziare le "trasformazioni green e digital" del Vecchio Continente.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi sulla parità a quota 1.03. Giornata negativa per il, con il Brent che scambia in ribasso dell'1% a 95,07 dollari per barile, e il WTI che perde l'1,2% a quota 87,86 dollari per barile.sale, che riporta un moderato +0,21%, fa meglio(+0,41%), e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,39%. A Piazza Affari, ilsi muove in aumento dello 0,50%, a 24.577 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,45% rispetto alla seduta precedente, portandosi a 26.631 punti., dopo ildi HSBC a "Hold" da "Buy" con prezzo obiettivo a 22 euro per azione da 27 euro., che continua a scivolare nonostante venerdì abbia rivisto al rialzo la previsione di EBITDA per il 2022 dopo un terzo trimestre in crescita; potrebbe trattarsi di un "sell on news".Tra i titoli più piccoli,(dopo l' acquisto di progetti di sviluppo di impianti fotovoltaici) e(dopo l' annuncio di un'OPA parziale sotto soglia).Intanto, ilattorno alle 10.30, cioè a poche ore dall'inizio del collocamento che, in questa fase, è dedicato agli investitori retail. Il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della diciottesima emissione del BTP Italia è fissato all'1,60% , pari cioè alla precedente emissione di metà giugno scorso.Pressoché stabile lo, che si attesta a +205 punti base, con un aumento di 1 punto base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta al 4,14% e quello deltedesco al 2,09%.