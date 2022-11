Comune Udine e Arbolia: nuovo bosco urbano con supporto Genertel-Accenture

(Teleborsa) -che apporterà benefici alla qualità dell’aria della città, grazie alla capacità degli alberi di assorbire anidride carbonica e polveri sottili:, società benefit nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato unL’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo dila Compagnia assicurativa diretta diIl bosco urbano è stato presentato oggi dal Sindaco del Comune di UdineL’intervento - si legge nella nota - ha permesso didando vita ad una nuova importante nicchia ecologica in grado di salvaguardare e incrementare la biodiversità della zona.Nell’area individuata sono state messe a dimora complessivamente(tra cui olmi campestri, frassini, aceri campestri, tigli, carpini, ciliegi, perastri, ornielli, biancospino) e arbustive (tra cui nocciolo, fusaggine, ligustrello, prugnolo, lantane). A regime, la nuova area verde consentirà di assorbire fino a 622 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 762 Kg di PM10 all’anno, restituendo all’ambiente fino a 456 tonnellate di ossigeno in 20 anni.che verrà realizzato nella nostra città e che comprende complessivamente quattro lotti, il Comune di Udine compie un nuovo importante passo nella direzione di una sempre maggiore attenzione all’ambiente e della ridefinizione della vocazione di importanti aree verdi della nostra città, come quella oggetto dell’intervento che oggi andiamo a inaugurare. Queste aree infatti, essendo state trasformate da agricole a boschive, daranno un contributo importante alla lotta all’inquinamento. Desidero ringraziare Arbolia e gli sponsor per avere creduto in questo progetto e investito nella nostra città”, ha commentatosindaco del comune di Udine.“Quando abbiamo ridisegnato la Nuova Genertel, lanciata poco meno di un anno fa, ci siamo posti l’obiettivo di dare alle persone «tutto il buono dell’assicurazione» attraverso una relazione diretta con i clienti che permettesse di definire con loro un percorso continuativo, profondo e basato su valori di responsabilità e sostenibilità. Con, che stanno più a cuore a noi e, soprattutto, ai nostri clienti. Oggi siamo qui per dare concretezza a un progetto ambientale a cui teniamo molto, e che continueremo a sostenere” ha dichiaratoAmministratore Delegato e General Manager di Genertel e Genertel Life.“Con questo intervento Arbolia realizza il suo secondo bosco urbano in Friuli Venezia Giulia,restituendo alla comunità un’area cittadina riqualificata. Ad appena due anni dalla sua nascita, Arbolia prosegue nella creazione di nuove cinture verdi in tutta Italia, migliorando gli ecosistemi e promuovendo la biodiversità”, ha dichiaratoRappresentante di Arbolia.Con il nuovo bosco di Udine,su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi la società benefit svilupperà iniziative in altri comuni italiani, da Nord a Sud del Paese.L’iniziativa . conclude la nota - "prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi due anni e consentirà di mitigare la temperatura durante le stagioni più calde.