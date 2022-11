Eventi e scadenze: settimana del 14 novembre 2022

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -COP27 - Conferenza 2028 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - La Conferenza 2022 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP76, è la 27a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà a Sharm El Sheikh, in Egitto (fino a venerdì 18/11/2022)Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteriOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 Settembre 2022.- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione relativa al terzo trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione Relazione periodica aggiuntiva al 30.09.2022- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30/09/2022Banca d'Italia - Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debitoIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Imprese Multinazionali - Anno 2020Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress - Nona edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (fino a giovedì 17/11/2022)Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteriTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’Informativa non sottoposta ad attività di revisione su ricavi consolidati, EBITDA consolidato e Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informativa ricavi consolidati al 30.09.22Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobreConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Assemblea: Bilancio - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2022