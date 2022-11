Gas, il governo tedesco nazionalizza l'ex Gazprom Germania

(Teleborsa) - Il governo tedesco ha deciso di nazionalizzare la società gas, ex Gazprom Germania ed ex controllata della russa Gazprom. Il ministero dell'Economia ha spiegato che la misura si è resa necessaria visto il, che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'in. Sefe è infatti il secondo importatore di gas in Germania dopo Uniper, anch'essa già da settimane in fase di completa nazionalizzazione.Sefe ha assunto il suo nuovo nome a giugno. Già da aprile l'azienda è sotto amministrazione fiduciaria da parte dell'Agenzia tedesca delle Reti, cioè da quando Gazprom ha lasciato il controllo dell'allora. Ora lo Stato tedesco rileverà completamente Sefe per "garantire l'operatività commerciale e stabilizzare l'impresa".Un primoda parte della banca pubblica Kfw verrà inoltre aumentato da 11,8 a 13,8 miliardi di euro. Il finanziamento per l'operazione arriverà dal nuovo Fondo di stabilizzazione per l'economia tedesca da 200 miliardi.