Itabus insieme a Movesion per la mobilità sostenibile e condivisa

(Teleborsa) -si prepara a sviluppare nuovegrazie ad un, azienda leader in Italia nel campo della mobilità sostenibile, che supporta oltre 200 realtà fra aziende, PA e scuole.Larientra nell'ambito del, che garantisce ai dipendenti di grandi aziende aderenti al programma nuovi strumenti di welfare, attraverso. Dal canto suo,partecipa con la sua piattaforma, garantendo la fruibilità della convenzione per gli spostamenti su gomma a media-lunga percorrenza, attraverso la sua, ricchi di comfort e servizi.L’accordo punta dunque a, cercando di mettere a loro disposizione mezzi che minimizzano le emissioni di Co2.“Siamo convinti che la partnership con Itabus ci toglierà tante soddisfazioni in quanto ci troviamo in linea su tutte le direttive che essa prevede", afferma, CRO di Movesion, che aggiunge , "crediamo fortemente nella mobilità del futuro, una mobilità che deve ruotare attorno a concetti cardine come il welfare e la sostenibilità.”"Stringiamo oggi un accordo in cui crediamo fermamente, finalizzato ad incentivare gli spostamenti green. La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa la nostra azienda e siamo orgogliosi di entrare nel sistema di welfare Movesion, mettendo a disposizione i nostri bus di ultimissima generazione per i viaggi di numerosi dipendenti", conclude, Direttore Commerciale di Itabus.