L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo (+1,05%), andamento sostenuto per Tiscali

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 8.294,3 in guadagno dell'1,05%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 277, dopo aver avviato la seduta a 274.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,22%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,91%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,55% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.