LU-VE, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nei 9 mesi 2022

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha chiuso icon undi 467,7 milioni di euro, in crescita del 30,5%. Il terzo trimestre ha fatto registrare un incremento delle vendite del 14,3%, chiudendo con undi 196,4 milioni di euro, in aumento del 27,6% rispetto al corrispondente periodo del 2021.Nonostante il rallentamento della domanda in alcuni segmenti di applicazione (in particolare nei prodotti per la GDO e per il mercato degli elettrodomestici), alla fine del mese di settembre, entrambe le Business Unit e si confermano in crescita:+36,1% (fatturato 266,8 milioni) e+21,6% (189,9 milioni).Dal punto di vista geografico, tutte le altre aree geografiche presentano crescite significative con ilche quasi raddoppia il valore delle vendite nei primi nove mesi dell’anno. L', che rappresenta poco più del 20% del fatturato totale, è in crescita di oltre il 37%. Forte contrazione delle vendite (oltre il 30%) in(4,2% del totale fatturato).L'è stato pari a 59,6 milioni di euro (12,7% dei ricavi) rispetto a 45,2 milioni (12,6% dei ricavi) dei primi 9 mesi del 2021. L'è stato pari a 62 milioni di euro, +37,2% con un'incidenza sul fatturato pari al 13,3%. Ilè di 45,5 milioni di euro (9,7% dei ricavi), rispetto a 18,2 milioni dei primi 9 mesi del 2021 (5,1% dei ricavi).Laè negativa per 171,3 milioni di euro (121,9 milioni al 31 dicembre 2021) con una differenza di 49,4 milioni principalmente dovuta per 25,2 milioni agli investimenti, per 8,2 milioni alla distribuzione di dividendi, per 74,9 milioni all'incremento del capitale circolante operativo, per 12,6 milioni all'attività di acquisizione e cessione di partecipazioni, al netto di 18,8 milioni legati alla variazione degli altri debiti e crediti ed ai derivati e di circa 52,7 milioni di flusso positivo della gestione.Per quanto riguarda l'outlook, LU-VE evidenzia si aspetta un, malgrado i rallentamenti in alcuni segmenti di applicazione" e sottolinea che "gli abituali strumenti di trasferimento delle variazioni dei costi ai prezzi di vendita fanno ritenere ragionevole l'obiettivo di difesa della marginalità media, anche nell'ultima parte dell'anno".