Notorious Pictures, Bethlen nuovo AD. Marchetti resta presidente

Notorious Pictures

(Teleborsa) -per, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan. In primis,ha rimesso le deleghe operative conferitegli e ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato, con effetto dal 1° gennaio 2023. Marchetti continuerà a mantenere il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.Inoltre, l'amministratore delegato, per sopraggiunti impegni personali non derogabili, si è dimessa con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione, decadendo dalle deleghe operative conferitele.Il CdA hacome nuovo consigliere, in sostituzione di Laura Marongiu,ed è stato altresì dato mandato al presidente di concludere un contratto di assunzione con lo stesso nel ruolo diÈ previsto inoltre che Stefano Bethlen, che approda a Notorious Pictures dopo aver rivestito il ruolo di direttore generale in Titanus e un'importante carriera in The Walt Disney Company Italia e come consulente e produttore indipendente di film italiani,. Gli saranno conferite deleghe operative e sarà contestualmenteper la cessazione del ruolo o del rapporto a Guglielmo Marchetti (che detiene direttamente o indirettamente l'83% del capitale della società, di cui è socio di controllo) e a Laura Marongiu che, sulla base delle informazioni disponibili a oggi alla società e al pubblico, non risulta possedere azioni della società.