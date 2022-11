Omer, margini in calo per aumento costi. Backlog stabile

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso icon unpari a circa 44,2 milioni di euro, in incremento di 3 milioni di euro (+7% circa) rispetto a 41,2 milioni di euro al 30 settembre 2021. L'si attesta a circa 8,1 milioni di euro (pari a circa il 18%), in decremento di 3,6 milioni di euro (-31% circa) rispetto a 11,8 milioni di euro al 30 settembre 2021 per effetto di un significativo aumento del costo delle principali materie prime utilizzate."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel terzo trimestre 2022 che confermano la nostra, in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da un'inflazione elevata e per certi versi improvvisa che ha impattato in termini di maggiori costi delle principali materie prime", ha commentato l'Per il proseguo dell'anno, siamo fiduciosi di mantenere questo trend di crescita nei volumi, anche grazie allapari a quota 115 milioni di euro - ha aggiunto - Inoltre, la recente entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sul tetto del nostro Plant di Carini consentirà di ridurre sensibilmente i costi dell’energia della società nel prossimo futuro".Ladi Gruppo è positiva (cassa) pari a circa 7,9 milioni di euro, a fronte di un valore al 30 giugno 2022 pari a circa 16 milioni di euro. Tale riduzione sconta un incremento del capitale circolante netto conseguente ad un aumento del valore del magazzino e ad un incremento del saldo dei crediti verso clienti.Ilrisulta pari a 115 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto al 30 giugno 2022; ilè pari a 260 milioni di euro.