Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana contrastata per la borsa di Wall Street con gli investitori sempre attenti alle banche centrali, dopo i. Il membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha messo in guardia rispetto all'ultimo dato sull'inflazione americana sotto le attese, sottolineando che ci vorranno altri dati affinché la Fed allenti la stretta monetaria.Gli investitori guardano anche all’esito delle elezioni midterm in USA. I Democratici hanno vinto per un soffio il Senato che rimane dunque sotto il loro controllo. I Repubblicani hanno invece ottenuto il controllo alla Camera.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,07%, mentre l'cede lo 0,37%. Giù anche il(-0,90%); in moderato calo l'(-0,24%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,23%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. 0%).