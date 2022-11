Rheinmetall acquista la spagnola Expal per 1,2 miliardi di euro

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di armihacon MaxamCorp. Holding per. Il perfezionamento dell'operazione, atteso nell'estate 2023, è subordinato all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza e ad altre verifiche regolamentari. Il prezzo di acquisto concordato si basa su un"In una situazione di mercato dinamica spinta da una, l'acquisizione fornisce a Rheinmetall un rapido accesso a una capacità significativamente maggiore", si legge in una nota. "Dato il previsto grande aumento della domanda da numerose nazioni, Rheinmetall vuoleper far fronte al previsto afflusso di nuove richieste di gara per l'acquisto di munizioni", viene aggiunto.Expal Systems prevede che lenell'esercizio 2022/23 saranno di circa 400 milioni di euro. La capacità totale dell'azienda offre possibilità di vendite annuali potenziali comprese tra 700 e 800 milioni di euro.Si muove al rialzo, che si attesta a 170,7 Euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 174,4 e successiva a 182,5. Supporto a 166,2.