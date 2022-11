Salcef stima crescita ricavi 2022 intorno al 20% rispetto a 2021

Salcef

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno, il Gruppoha registratoconsolidati pari a 385,8 milioni, con una crescita del 20,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, principalmente per effetto di una notevole crescita organica superiore al 14%, a cui si somma il contributo dell’acquisizione del ramo d’azienda dal Gruppo PSC efficace dal 1° maggio 2022 (7 milioni) e il contributo del gruppo Bahnbau Nord (13,1 milioni al netto di 3,7 milioni già registrati a settembre 2021).L’ EBITDA consolidato si attesta a 77,5 milioni, in aumento del 8,4% rispetto ai primi nove mesi del 2021. L’EBITDA margin si attesta al 20,1%, confermando la redditività registrata nel primo semestre dell’anno. La riduzione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è da ricondurre prevalentemente all’attuale scenario inflattivo, nonché al differente mix di ricavi.L’consolidato si attesta a 51,7 milioni, sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2021 nonostante i maggiori ammortamenti dovuti all’entrata in funzione di nuovi impianti e macchinari oggetto di investimento nel precedente esercizio e nei primi nove mesi del 2022 per 6 milioni.di Gruppo adjusted è pari a 39,5 milioni, in crescita del 1,2% rispetto ai 39 milioni dei primi nove mesi del 2021. Il valore dell’Utile Netto a 28,5 milioni è superiore di 1,7 milioni (+6,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2021.Laal 30 settembre 2022 è positiva per 70,5 milioni rispetto ai 114,5 milioni di fine 2021.Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e della solidità del portafoglio ordini del Gruppo, la crescita dei volumi per il 2022 è attesa intorno al 20% rispetto al 2021. "In assenza di ulteriori e non prevedibili peggioramenti del contesto geopolitico e della corsa inflazionistica - spiega la società - i valori di marginalità del Gruppo per il 2022 sono attesi sostanzialmente in linea con i valori riportati nei primi nove mesi dell’anno".