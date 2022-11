Tlc, Asstel: ricavi giù di un terzo, pesa anche costo energia

(Teleborsa) - Posto che laa sotto tre aspetti - il valore sociale in termini di connettività, il valore industriale per imprese e PA e il valore economico generato - lemostrano notevol, che premiano America ed Asia rispetto all'Europa, dove una regolamentazione più stringente si riflette in una maggiore frammentazine dle mercato.Lo ha spiegato il Presidente di Asstel,al Forum nazionale sulle telecomunicazioni, presentando il rapporto elaborato dall'Osservatorio Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.Il rapporto evidenzia che i, nell'arco di un decennio, si sono, passando dai 41,9 miliardi di euro del 2010 ae ciò è dovuto ad una dinamica competitiva che ha portato i prezzi a ridursi del 33,3%."La differenza di crescita del mercato europeo rispetto ad America ed Asia è, ha ricordato Sarmi, citando anche un ultimosulla filiera ed è. Nel 2021 i consumi hanno superato i 4,3 TWh - ha spiegato - ma la maggiore spesa non è stata compensata dalle misure specifiche previste per i i settori energivori, nell'ambto dei quali non sono state poste le tlc, che hanno quindi dovuto ricorrere a misure di efficienza per circa 230 milioni di euro."Per sosteneredi un settore strategico come quello delle telecomunicazioni serve una", ha ribadito Sarmi, sollecitandocome la mitigazione del costo dell'energia, l'IVA ridotta per i servizi digitali, l'adeguamento dei limiti elettromagnetici, la semplificazione amministrativa, l'assegnazione della banda alta a 6 GHz e la possibilità di far partecipare le big tech agli investimenti aggiuntivi a fronte di specifici incrementi di traffico".