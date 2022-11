Tlc, Bonomi: "Abilitatore crescita e leva per modernizzazione Paese"

(Teleborsa) - "Lesono unafondamentale per la". Lo ha affermato il Presidente di Confindustria, in un videomessaggio inviato in occasione del Forum nazionale delle Telecomunicazioni organizzato da Asstel-Assotelecomunicazioni, sollecitando lanel campo delle infrastrutture e ricordando che la realizzazione della banda ultralarga è ancheBonomi ha ribadito che entro il 2026 occorreràper le infrastrutture disia fisse e sia mobili per la copertura integrale del territorio",e gli orpelli amministrativi" perchè le telecomunicazioni "sono uno strumento trasversale e prioritario senza il quale le altre componenti del piano nazionale di ripresa e resilienza non hanno semplicemente il modo di realizzarsi".Il Presidente di Confindustria ha ricordato che occorre prioritariamente, realizzare il Piano Italia a 1 Giga ed il Piano 5G e tutti i progetti per la copertura delle aree grigie e nere del Paese, dei complessi scolastici, degli ospedali, delle isole minori, nonché massimizzare le opportunità offerte dal piano voucher per le imprese", ha concluso Bonomi, chiedendo a tutti gli attori, imprese e Istituzioni di "lavorare insieme con la nostra consueta tenacia" per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti.