Tlc, Corti: "Agire per adeguamento limiti elettromagnetici per sviluppo 5G"

(Teleborsa) - "ai livelli in uso negli altri Paesi europei è. Con le regole attuali non è possibile adeguare l'8% degli impianti attuali e nella metà degli altri impianti possiamo realizzare solo installazioni a potenza ridotta". Lo ha spiegato, al Forum nazionale sulle telecomunicazioni organizzato da Asstel.Corti ha parlato anche dell'esigenza di "di telecomunicazioni che il nostro Paese si è autoinflitto, pari a".Il manager ha affermato chenuove, ma questa ipotesi "è impraticabile, poiché l’aumento delle strutture comporta oltre a forti impatti paesaggistici e ambientali, maggiori oneri per le aziende e consumi elettrici più elevati, basti pensare che una stazione radio base per le telecomunicazioni cellulari consuma quanto venti famiglie"."Secondo una nostra stima - sottolinea Corti -delle antenne ai livelli europeall’anno" ed in più "costituirebbe una misura a costo zero, ma di grande efficacia per sostenere l’industry delle Telcco.Auspicando un intervento del governo sui limiti elettromagnetici, l'Ad di WINDTRE ha sottolineato che "iperché il Censis ci dice che meno del 15% degli italiani ha preoccupazioni per gli effetti del 5G sulla salute. E una analisi sulle ricerche in Google relative al 5G conferma che le preoccupazioni per l'elettromagnetismo sono veramente marginali".