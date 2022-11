"Training for Circularity": 10 borse di studio nei settori dei RAEE e del green marketing

(Teleborsa) - Formare giovani professionisti nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità. È con questo obiettivo che, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il, e illanciano il progetto: 10 borse di studio per laureati pensate per promuovere nuove professionalità nel settore dei RAEE e del green marketing.Ili – fa sapere ENEA in una nota – interessa 5 differenti profili di studio e lavoro, sul tema della circolarità nella filiera delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – dall'eco-design al trattamento dei RAEE, così da garantire il recupero efficiente di risorse – e nel settore comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità e la circolarità. Gli assegnatari delle borse di studio, selezionati sulla base di titoli ed esami conseguiti, saranno accolti e formati dapresso il Centro Ricerche Casaccia di Roma, ee seguiti in tutto il percorso da esperti del settore delle due realtà ospitanti e de"La transizione da un modello economico lineare a uno circolare – afferma– è anche, forse soprattutto, un fatto culturale: richiede un cambiamento di approccio globale, dalle logiche di approvvigionamento delle materie prime, alla progettazione dei nuovi prodotti, alla loro modalità di acquisto, utilizzo, riparazione, riutilizzo, fino alla gestione dei rifiuti che ne derivano. Affinché questo cambiamento culturale avvenga servono informazione e formazione". Ilfa parte del, approvato nei mesi scorsi dal CDA di Erion WEEE, che prevede numerose iniziative di sensibilizzazione nel biennio 2022 - 2023.Il progetto è co-coordinato e gestito dal CDCA, centro studi indipendente editore della testata giornalistica EconomiaCircolare.com. "La sfida informativa e quella formativa devono andare di pari passo – commenta– per questo sin dal lancio del progetto editoriale abbiamo lavorato per affiancare al lavoro di redazione un competence center che potesse offrire servizi di formazione e consulenza sui temi della circolarità. Un luogo non fisico, che abbiamo chiamato Training for Circularity, in cui acquisire e rafforzare competenze ed expertise, fondamentali per stimolare un cambiamento duraturo dei sistemi di produzione e di consumo. Questo il senso dell'operazione, di cui le borse di studio sono fiore all'occhiello e prima iniziativa di formazione on the job, con l'obiettivo di creare percorsi specializzanti di alta formazione".Co-promotore e partner tecnico-scientifico dell'iniziativa è il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di ENEA, che accoglierà e formerà 8 dei borsisti selezionati presso il Centro Ricerche Casaccia di Roma. "La chiusura dei cicli nelle filiere produttive – sottolinea– richiede nuove professionalità con una conoscenza specifica di tecnologie e metodologie innovative per un uso più efficiente delle risorse ma anche conoscenze trasversali sul modello economico circolare e capacità di visione trasversale sull'intera catena di valore. Con questo progetto si intende formare tali professionalità, partendo dalla filiera dei RAEE, che saranno addestrate in stretta connessione con le aziende di settore, per rispondere a specifiche esigenze del mondo produttivo".L'erogazione delleè destinata a giovani laureati di diversi campi disciplinari (Ingegneria chimica, gestionale e dei materiali, Architettura, Scienze ambientali, Chimica, Fisica, Economia, Sostenibilità, Marketing, Scienze della comunicazione, Comunicazione aziendale e Design). La raccolta delle candidature prende il via il 14 novembre e terminerà alle 23.59 del 14 dicembre.