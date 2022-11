Valsoia, ricavi 9 mesi salgono a 77,7 milioni di euro (+10,9%)

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso i2022 conper 77,67 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto ai 70,03 milioni di euro del pari periodo 2021. Il primo semestre del 2022 registrava un incremento dei ricavi pari al +6,8%, evidenziando pertanto un terzo trimestre in accelerazione. Leche evidenziano ricavi in aumento del +29,5% verso il pari periodo dell'esercizio precedente."Esprimo soddisfazione per il buon andamento dei ricavi - ha commentato il- Tuttavia, il controllo dei costi di acquisto e delle marginalità della Società resta la priorità per l'ultimo trimestre dell’anno ed in particolare per il prossimo 2023"."Nel trimestre estivo abbiamo registrato una importante accelerazione grazie alla straordinaria stagione del gelato in un contesto comunque positivo per tutte le marche della nostra società - ha aggiunto - Ilper gli approvvigionamenti ed anche prospetticamente per i consumi".La, in data 30 settembre 2022, risulta positiva per 23,5 milioni di euro, (22,7 milioni al 30 settembre 2021). Al netto dell’effetto dell’applicazione dell'IFRS16 al 30 settembre 2022, la Posizione Finanziaria Netta è pari a 25,5 milioni di euro.