Wall Street prosegue contrastata

Merck

Johnson & Johnson

IBM

Travelers Company

Wal-Mart

Microsoft

Home Depot

Dow

Moderna

Biogen

JD.com

Netflix

Okta

Lucid Group,

Datadog

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana contrastata per la borsa di Wall Street con gli investitori sempre attenti alle banche centrali, dopo ida parte del governatore Waller. Il membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha messo in guardia rispetto all'ultimo dato sull'inflazione americana sotto le attese, sottolineando che ci vorranno altri dati affinché la Fed allenti la stretta monetaria.Gli investitori guardano anche all’esito dellein USA. I Democratici hanno vinto per un soffio il Senato che rimane dunque sotto il loro controllo. I Repubblicani hanno invece ottenuto il controllo alla Camera.Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,34%, mentre l'S&P-500 avanza timidamente dello 0,05%. Giù anche il Nasdaq 100 (-0,12%); in moderato calo l'S&P 100 (-0,39%).del Dow Jones,(+3,68%),(+2,09%),(+1,77%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,35%.Deludenteche si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+7,39%),(+4,73%),(+4,72%) e(+4,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,25%.Scende, con un ribasso del 3,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,23%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. 0%).