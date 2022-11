ABI: prestiti a famiglie e imprese +3,4% a ottobre, frena la raccolta

(Teleborsa) -, mese in cui si registra unin leggero rallentamento rispetto al 4,3% di settembre (risultante da un +4,4% per le imprese e +4,2% per le famiglie). E' quanto emerge dall'ultimoelaborato su dati pubblicati dalla Banca d’Italia., nonostante i ripetuti rialzi dei tassi BCE: il tasso mediodal 2,47% del mese e rispetto al 6,18% di fine 2007; il tasso mediodal 2% del mese precedente e dal 5,48% di fine 2007; il tasso mediodal 2,26% del mese precedente e dal 5,72% di fine 2007.Le(cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) ammontano a, sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente, ma in aumento di circa 0,8 miliardi rispetto a settembre 2021 (il picco delle sofferenze di 88,8 miliardi era stato raggiunto a novembre 2015). Il valore delrispetto allo 0,89% di settembre 2021 (4,89% a novembre 2015).Laad ottobre (depositi ed obbligazioni) risulta. I depositi sono lievemente aumentati (+1,5 miliardi di euro rispetto a un anno prima pari a +0,1% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine tramite obbligazioni è scesa (-8,3 miliardi di euro pari a -2,9%).Ilrisulta poco variato, (0,49% nel mese precedente) per effetto del tasso praticato sui depositi pari allo 0,37% (0,34% nel mese precedente), del tasso sui pronti contro termine all’1,39% (1,28% il mese precedente)e del rendimento delle obbligazioni in essere all'1,96% (1,91% nel mese precedente).Ilfra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie risulta(198 nel mese precedente), inferiore rispetto gli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007).