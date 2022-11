Borse europee prudenti, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Seduta in ordine sparso per le principali borse europee dopo laLael Brainard e Chris Waller: il primo ha affermato che la banca centrale potrebbe rallentare gli aumenti dei tassi, mentre il secondo ha detto che il mercato è eccessivamente ottimista e dovrebbe prepararsi a tassi più elevati.Gli investitori seguiranno il via dei lavori del G20 a Bali dopo i segnali di distensione arrivati tra USA e Cina.Sul mercato valutario, continua la crescita dell', che sale a quota 1,039. Lieve aumento dell', che sale a 1.776 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dell'1,36%.Sulla parità lo, che rimane a quota +202 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,14%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,2%, resta vicino alla parità(+0,13%), e composta, che cresce di un modesto +0,28%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.550 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,33%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,52%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,23%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,84% dopo l' uscita di Intesa Sanpaolo Soffre, che evidenzia una perdita del 2,69%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,23%),(+1,78%),(+1,27%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,06%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,60%.Tra i dati01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 1,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,2%; preced. 6,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 3,4%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (preced. 3,9K unità).