Durigon: bollette priorità Governo

(Teleborsa) - "A gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero.come misura ponte verso lache faremo il prossimo anno. Spenderemo meno diPensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la. Così in una intervista a la Repubblica, sottosegretario leghista al Lavoro."In manovra - precisa -che evita loQuota 41 ci sarà e questo è importante: la stiamo studiando nei dettagli con la ministra del Lavoro".E perché poi arriverà la nostra riforma delle pensioni: lì ristruttureremo tutto quello che c'è", prosegue Durigon, spiegando che sul taglio del"vogliamo arrivare a cinque punti in meno nel quinquennio. Per ora ragioniamo sui due punti. Ma non abbiamo deciso se fermarci aicome ha fatto Draghi, o andare più su. E valutiamonella misura di un terzo, anche alle imprese. Dipende dalle risorse a disposizione e dall'impatto sui lavoratori: nSul, ha detto Durigon a "Restart"."Il reddito ha fallito, è mancata la formazione e il mettere in contatto la domanda con l'offerta - ha aggiunto - non lo aboliremo dal primo gennaio ovviamente, sarà oggetto di una graduale revisione.