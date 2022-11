G20 Bali, Meloni incontra Biden ed Erdogan: cosa si sono detti

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglioè atterrata a Bali ieri sera, 14 novembre,Complessivamente, sono 41 i partecipanti al tavolo di apertura, fra cui molti leader delle più importanti potenze mondiali.Meloni è una delle quattro donne presenti al tavolo di apertura del G20 di Bali, in Indonesia, l’unica a capo di un governo. Le altre tre sono la presidente della Commissione Ueper ilè durato circaTanti i temi sul tavolo: dalle risposte a una serie di sfide globali, tra le quali la crisi climatica, ai rapporti con la Repubblica popolare cinese passando per l’uso dell’energia come arma da parte della Russia. Come riferisce la Casa Bianca, i due leader hanno anche discusso del loro impegno a continuare a fornire all’Ucraina il sostegno necessario per difendersi e a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione. Nel bilaterale sono stati riaffermatiIncontro bilaterale anche con il Presidente turco,ll Presidente del Consiglio ha espresso personalmente la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco per il vile attentato terroristico in cui sono morti civili innocenti. I due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nella lotta comune contro il terrorismo.Nel corso del colloquio hanno concordatoI due leader hanno posto l’accento sulla necessità di lavorare insieme per contrastare la migrazione irregolare e favorire la risoluzione della crisi libica. E sono stati affrontati gli sviluppi della guerra d’aggressione russa all’Ucraina e le principali sfide che si pongono di fronte alla Comunità internazionale, che vedono impegnate insieme Turchia e Italia. I leader hanno condiviso inoltre l’auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali.Il Presidente Meloni ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione traCome riferisce la nota diffusa da Palazzo Chigi.