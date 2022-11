BNL BNP Paribas, accordo con E.Geo a sostegno della filiera dell’energia e dell’ambiente

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -ha avviato con ilunaa vantaggio delle imprese nella filiera degliper lain ambito civile, commerciale e industriale. Si tratta di un accordo di filiera sostenibile particolarmente significativo anche per gli impatti che questo può avere nel campo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale.Creata nel 2007, oggi controllata da Veos SpA, E.Geo opera nell’attraverso la realizzazione di impianti geotermici anel settore civile, terziario e industriale. Leader di settore, vanta oltre 350 impianti realizzati, circa 20 MW di potenza installata, 50 GWh/anno di energia prodotta e 12.000 tonnellate/anno di mancate emissioni di anidride carbonica, con oltre 400 km di sonde verticali realizzate. La soluzione geotermica associata alle pompe di calore ad alta temperatura di Teon Srl (altra controllata del gruppo Veos SpA) consente ad E.Geo di indirizzare non solo il mercato della climatizzazione ma anche il settore delle imprese consentendo di generare un risparmio energetico pari a circa il 60% rispetto alle comuni forme di energia oltre ad azzerare le emissioni in loco..L’accordo, nell’ambito del “” della Banca, prevede che BNL BNP Paribas ed E.Geo collaborino nel supportare le aziende della filiera dell’energia e dell’ambiente, consolidando e implementando i rapporti con le controparti (imprese e fornitori) e dando loro la possibilità di accedere ad un sostegno finanziario e a soluzioni corporate dedicate.Per, Direttore Territoriale Nord Ovest BNL BNP Paribas: “Proseguono gli accordi che la Banca sta sviluppando con numerose aziende, eccellenze della nostra economia, a sostegno delle rispettive filiere e puntando a generare un impatto positivo sull’attività di tutti quei piccoli e medi imprenditori che potrebbero maggiormente subire le attuali complesse dinamiche di mercato. La partnership con E.Geo ha l’ulteriore vantaggio di rivolgersi ad un settore, come quello dell’energia, caratterizzato da costante innovazione e attenzione alla sostenibilità ambientale ”., Presidente di E.Geo, ha commentato: “L’accordo con BNL BNP Paribas è di grande importanza strategica perché, oltre a sostenere l’innovazione tecnologica, potrà contribuire alla diffusione di soluzioni in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione, ma soprattutto di perseguire gli obiettivi di indipendenza energetica oggi sempre più fondamentali per la sostenibilità e competitività economica e finanziaria delle imprese italiane”.In questo quadro, BNL BNP Paribas entrerà in contatto con ie le imprese collegate alla, mettendo a disposizione un’offerta di soluzioni e servizi del credito a condizioni dedicate, oltre che prodotti a supporto dell’export e dell’apertura ai mercati internazionali, grazie anche al network globale del Gruppo BNP Paribas.Più in dettaglio, glipossono spaziare da finanziamenti a breve, medio e lungo termine fino a strumenti specifici sulla base delle esigenze aziendali. Inoltre, il supporto della Banca non si limita a fornire servizi finanziari a sostegno del business, ma prevede specifici prodotti per accompagnare le imprese nei processi di efficientamento energetico, sostenendone la transizione ecologica e la riduzione dell’impatto ambientale, con ricadute positive anche sulla comunità locale.