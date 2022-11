Borse asiatiche in ordine sparso. Debole Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa dimentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche nonostante la chiusura positiva di Wall Street che sconta l'allentamento dell'inflazione, mentre gli investitori guardano all'evoluzione dei rischi geopolitici nel conflitto in Ucraina.L'indice giapponesesi attesta sui valori della vigilia portando a casa un timido +0,14%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dell'1,13%.Variazioni negative per(-1,32%); come pure, leggermente negativo(-0,21%).Senza direzione(+0,12%); in lieve ribasso(-0,25%).Bene l', con un rialzo dello 0,73%. Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dello 0,82%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,33%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,83%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -5,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.610 Mld ¥; preced. -2.094,3 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti).