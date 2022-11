In calo l'indice delle aziende sanitarie (-2,14%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

DiaSorin

Recordati

Ftse MidCap

Pharmanutra

Philogen

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole ilIlha aperto a 233.724,1 in diminuzione di 4.994,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 784, dopo aver avviato la seduta a 787.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, ribasso per, che presenta una flessione del 3,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,76%.Tra ledi Piazza Affari, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,17% rispetto alla seduta precedente.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.