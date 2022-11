Made in Italy, al via domande bando promozione marchi all'estero

(Teleborsa) - A partire da martedì prossimoe fino al 22 dicembre, sarà possibile presentare laprevisti dal, per il quale sono state stanziate risorse pari a circa”La nostra mission è la tutela e la valorizzazione dell'eccellenza italiana nel mondo", commenta il Ministrospiegando "grazie a queste misure possiamo agevolare la, da sempre 'vetrina' del nostro Made in Italy”.L'incentivo chee di certificazione, si rivolge ade altri organismi di tipo associativo o cooperativo. I progetti devono riguardare, come ad esempio la partecipazione a fiere e saloni internazionali, la realizzazione di incontri bilaterali con associazioni estere o la creazione di comunità virtuali.L’agevolazione èvalutate ammissibili.in favore di ciascun soggetto beneficiario non potrà superare i. Idovranno esseredalla notifica di concessione dell’agevolazione.Il bando, promosso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), sarà