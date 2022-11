Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Wal-Mart

Nike

Salesforce,

Home Depot

United Health

Travelers Company

Verizon Communication

Datadog

NetEase

Baidu

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Regeneron Pharmaceuticals

CSX

Amgen

Electronic Arts

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, mentre prosegue la serie di trimestrali. Sul fronte macroeconomico, sono arrivati dati sotto le attese dai prezzi alla produzione USA, nel mese di ottobre, che hanno mostrato una moderazione rispetto al mese precedente. Ciò rafforza la tesi secondo cui la Federal Reserve potrebbe rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, iltermina a 33.592 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.991 punti. Positivo il(+1,45%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,37%).Tra i(+6,58%),(+2,17%),(+2,11%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra i(+10,22%),(+9,75%),(+9,02%) e(+8,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,23%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. 0%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -0,8%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,33%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%).