MFE, Giordani: confermiamo stime 2022. Nessun colloquio per Ei Towers-Rai Way

(Teleborsa) - "Confermiamo le stime per il 2022:". Cosìnella conference call con gli analisti finanziari sui risultati dei primi nove mesi Su Ei Towers-Rai Way "per quanto ne so non ci sono colloqui al momento" - ha precisato il CFO - aggiungendo che un eventuale consolidamento, "sarebbe buono per tutti, porterebbe molti benefici per tutti gli stakeholder. Siamo sicuri che il consolidamento succederà, probabilmente ci vorrà più tempo del previsto", anche per via del cambio di Governo.In- ha detto ancora Giordani - "ci siamo assicurati il 29,9% dei diritti di voti e questo conferma che siamo un investitore di lungo termine., che sia in grado di rispondere alle sfide del settore per creare valore in futuro". E' una situazione difficile da commentare, "non eravamo stati informati del licenziamento del CEO - ha spiegato -. Non abbiamo una chiara visione di quale strategia adotterà, spero che presto l'azienda dirà qualcosa. Noi speriamo che il futuro sarà differente, perché quello che vediamo è che Prosieben non stia in realtà rispondendo alle grandi sfide del settore. Stiamo aspettando di conoscere cosa sarà la loro strategia in futuro. Siamo pronti a aiutare la società, a parlare con la società, perché è importante dare delle risposte alle sfide".