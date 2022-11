MotoGP, Bagnaia: "Viaggio in Frecciarossa per incontrare Mattarella"

(Teleborsa) - "Sono veramente onorato di incontrare il Presidente della Repubblica, per me e per tutta la squadra. È vero che il pilota è da solo in moto, ma è seguito da un team incredibile, quindi, sono molto felice e orgoglioso di poter essere qui con tutti quanti". Queste le parole rilasciate a FSNews, il portale di informazione del Gruppo FS, dadurante il viaggio ad alta velocità in Frecciarossa da Bologna a Roma.Bagnaia è arrivato in treno alla stazione di Roma Termini, per poi dirigersi al Quirinale e incontrareIl capo dello Stato ha invitato il neo campione del mondo insieme al team, di cui Frecciarossa è treno ufficiale, per esprimere, a nome di tutti gli italiani, stima e riconoscenza. Il campione della Ducati ha autografato un casco, poi donato al presidente Mattarella. Dopo l'incontro una dimostrazione nel cortile del Quirinale in sella alla moto con la quale Bagnaia si è aggiudicato il titolo mondiale."Ho sentito molto che il mio successo è stato quello di un italiano – ha dichiaratoal termine del viaggio sul Frecciarossa –. Intanto già fare il giro d'onore con la bandiera dell'Italia è stato fantastico e sono veramente molto contento per il traguardo che siamo riusciti a raggiungere. Abbiamo fatto un lavoro, secondo me, incredibile per tutto il mondiale, non era facile, non era scontato a un certo punto durante la stagione, ed essere riusciti a portarla al termine, comunque, è una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio".Il, brand di punta die del, ha accompagnato per tutta la stagione 2022 lacon cui Bagnaia ha conquistato il titolo iridato. Un trionfo che ha suggellato il legame pluriennale tra i due partner che condividono l'italianità e l’alto know-how in termini di tecnologia e innovazione.