Zurich Insurance Group annuncia nuovi target triennio 2023-2025

Zurich Insurance Group

(Teleborsa) -nel corso dell'Investor Day 2022,, confermando la sua strategia focalizzata sui clienti."Negli ultimi tre anni, in un contesto caratterizzato da una pandemia globale e dalle sue ricadute economiche, dal crescente impatto del cambiamento climatico e dalla guerra in Ucraina, la nostra s, sulla semplificazione e sull'innovazione, haper gli azionisti e per i clienti", ha spiegato il, agigungendo che questa strategia ha già dato "molti risultati"."La nostra ambizione non si ferma qui. - ha aggiunto Greco - Oraper costruire unael settore assicurativo. Nei prossimi tre anni, intendiamo far crescere ulteriormente i margini del ramo Danni e gli utili del ramo Vita. Prevediamo che Farmers manterrà tassi di crescita nella parte intermedia del range ad una cifra, proseguendo i trend recenti. Con questi risultati e con una forte disciplina dei costi, puntiamo a raggiungere un rendimento del capitale proprio al netto delle imposte superiore al 20% entro il 2025. Allo stesso tempo, continueremo a integrare i principi della sostenibilità nel nostro business attraverso iniziative responsabili, trasparenti e misurabili. Monitoreremo i nostri progressi rispetto ai nuovi obiettivi annunciati oggi e siamo fiduciosi di poterli raggiungere entro il 2025".I prossimi tre anni si svilupperanno sulla base dei successi raggiunti nel periodo 2017-2022, ma il Gruppo è ben posizionato per superare tutti i target finanziari per il secondo triennio consecutivo. Icomprendono: undell’utile netto (BOPAT ROE)unaannuo;di dollari, ununa(pay-out ratio di circa il 75% sull'utile netto attribuibie agli azionisti).