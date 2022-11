Arterra Bioscience, fatturato 9 mesi sale 2,8 milioni

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, ha registrato unal 30 settembre 2022, pari a circa 2,8 milioni di euro,rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Il fatturato alla fine del terzo trimestre 2022 è passato da 2,7 milioni a 2,8 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+5,66%). Rispetto all’incremento registrato al 30 giugno 2022, si è riscontrato un rallentamento nelle vendite di materie prime cosmetiche interamente riconducibile ai continui lock-down verificatisi in Cina. Con la progressiva normalizzazione della situazione in Cina", ha commentatodi Arterra Bioscience.