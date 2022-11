Burberry, ricavi e utili semestrali in aumento. Conferma guidance

Burberry

(Teleborsa) -, maison del lusso britannica, ha registrato(terminato l'1 ottobre 2022) pari a 1,34 miliardi di sterline (in aumento del 5% su base annua a tassi di cambio costanti). Lesono aumentate dell'11%, battendo un consensus fornito dalla società per un aumento dell'8%.L'è stato di 238 milioni di sterline, in aumento del 6% a tassi di cambio costanti, con un margine del 17,7%, in aumento di 10 punti base. L'è stato di 44,3 pence, in aumento del 32% (o del 15% a tassi di cambio costanti), rispetto a 33,5 pence di un anno fa."Sono fiducioso nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi a medio termine e realizzare il nostro potenziale come moderno marchio di lusso britannico. Sono entusiasta di ciò che possiamo ottenere nel perseguimento della nostra ambizione a lungo termine di raggiungere 5 miliardi di sterline di entrate", ha commentato, amministratore delegato.Burberry ha deciso di"pur essendo consapevoli del difficile contesto macroeconomico e del potenziale impatto sul business, in particolare dalle interruzioni legate al Covid-19 nella Cina continentale e i rischi di recessione in Europa e nelle Americhe".Si muove al rialzo, che si attesta a 20,34 sterline, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,57 e successiva a 21,21. Supporto a 19,93.